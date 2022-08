Ghinion: s-a ales cu o condamnare dupa ce s-a intalnit cu fosta soacra, baut fiind

Un iesean si-a atacat soacra, invinovatind-o de destramarea casniciei. Cazul a ajuns in instanta, unde femeia a precizat ca nu are pretentii materiale de la invinuit. Judecatorii au apreciat ca nu e nevoie nici macar de pedeapsa, acordandu-i barbatului inca o sansa.Pe 25 octombrie 2018, M.N.P. venise la fosta sa soacra, pentru a-si vedea fiica, ramasa dupa divort in grija mamei. A sunat la interfon, iar P.P. a coborat cu fata, incredintandu-i-o lui M.N.P. Femeia a ramas totusi in apropiere, ... citeste toata stirea