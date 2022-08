Gigantul Dogan Media se judeca cu o mica firma din Targu Frumos: un litigiu de 11.900 lei

Un mic operator de cablu TV a fost chemat in judecata pentru a-si plati datoriile. Administratorul Kanal D a reclamat faptul ca, de aproape doi ani, Leosat Comunication SRL din Targu Frumos nu a mai platit drepturile de retransmisie a postului TV.Contractul de retransmisie fusese incheiat in ianuarie 2019, pe durata unui an, cu posibilitatea prelungirii automate pe cate un an, daca niciuna dintre parti nu notifica incetarea lui.Leosat Comunication urma sa plateasca lunar cate 35 de ... citeste toata stirea