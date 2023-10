Lansarea la Iasi a unui "hub de colaborare", adica a unui spatiu destinat propriilor angajati pentru intalnirile cu clientii sau pentru socializare, a fost pentru Genpact, o companie globala de servicii profesionale, o buna ocazie pentru a anunta ca intentioneaza sa faca angajari masive la Iasi, in urmatoarele 18 luni. Compania, recunoscuta pentru expertiza in implementarea operatiunilor digitale si utilizarea serviciilor Data-Tech-AI pentru a sustine excelenta in afaceri, are in prezent 4.000 ... citeste toata stirea