Goana nebuna pe strazile Iasului. Sofer oprit printr-un accident cu masina Politiei.

Un sofer beat urmarit in trafic a fost oprit numai dupa ce s-a fortat implicarea acestuia intr-o tamponare cu masina Politiei.UPDATESoferul a fost urmarit pe mai multe strazi din Iasi, apoi prins in zona Esutora. Cel mai probabil, el va fi retinut de catre politisti, in cursul.zilei de astazi. In noaptea de 1 spre 2 mai a.c., politistii din cadrul Sectiei nr. 4 Politie Iasi au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism condus de un tanar, pe raza municipiului Iasi, care ... citeste toata stirea