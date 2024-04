Gradina Botanica, plina cu masini desi sunt semne rutiere cu "accesul interzis". Petitie pentru scoaterea acestora de pe spatiul verde

Un grup de initiativa a formulat o petitie online prin care se cere interzicerea accesului masinilor in Gradina Botanica.Gradina Botanica din Iasi este cea mai mare gradina botanica din Romania si un important loc de aer curat si relaxare pentru ieseni. In zilele frumoase, mii de ieseni viziteaza Gradina Botanica, multi dintre ei venind cu copii mici in carucior si pe bicicleta, cautand un loc de plimbare si de joaca in aer liber.Cu toate acestea, zeci de masini isi fac loc sau parcheaza pe ... citește toată știrea