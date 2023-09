In urma cu trei ani, Grand Hotel View organiza ceremonia de inaugurare. Au trecut perioade dificile, de pandemie si multe schimbari fiscale, dar, cu toate acestea, hotelul a pastrat calitatea serviciilor la cel mai inalt nivel si astazi este in topul preferintelor cand vorbim de clientii business.Grand Hotel View este situat in una dintre cele mai frumoase zone ale Iasului, in Copou, pe Aleea Sadoveanu si ofera o noua perspectiva cand vorbim de servicii hoteliere.Este destinatia perfecta ... citeste toata stirea