Grav accident de circulatie, in Bucium

* un iesean in varsta de 48 de ani a fost dus direct in sala de operatie a Spitalului "Sf. Spiridon" din Iasi, dupa ce a fost victima unui accident rutier, in zona Bucium * soferul masinii s-a ales cu un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si pentru ca a condus sub influenta alcooluluiAccidentul, produs ieri, a avut loc in timp ce barbatul traversa strada. Cel care a produs accidentul este un barbat de 37 de ani.Cand a fost adus la UPU, barbatul era intubat si ventilat mecanic. ... citeste toata stirea