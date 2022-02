Consiliul Judetean cauta sa cumpere servicii de proiectare faza Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul de investitii Parc Industrial Holboca. Licitatia organizata in acest sens porneste in sens descrescator de la 160 de mii de lei.Pe langa studiile topografic, geotehnic, de oportunitate etc., castigatorul va trebui ca in termen de 3 luni - durata contractului - sa ... citeste toata stirea