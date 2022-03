Greu de crezut: un singur ofertant la o licitatie de 93 de milioane la ApaVital

La primele licitatii au fost cate 5-6 ofertanti, dar la ultima s-a inscris doar unulContractele de lucrari scoase la licitatie de ApaVital dupa aprobarea finantarii europene pentru proiectul urias de extindere a retelelor de apa si de canalizare par sa fi saturat piata. Sau e un moment in care cresterea preturilor le face nerentabile. La ultima procedura lansata, care vizeaza aceste lucrari in municipiul Pascani si in localitatile invecinate, a fost depusa o singura oferta - a unei asocieri ... citeste toata stirea