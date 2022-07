Greu de numarat. 25% dintre ieseni nu au fost inregistrati. Recensamantul se prelungeste cu o saptamana

La nivel national, la fiecare cinci romani, unul este de negasit de recenzorii care merg acum din casa in casa. In Iasi, un sfert dintre locuitori sunt inca in afara Recensamantului Populatiei si LocuintelorRecensamantul Populatiei si Locuintelor va tine cu o saptamana mai mult: in loc sa se incheie in acest weekend, ultima zi de recenzare va fi 24 iulie. Pana atunci, procesul de recenzare continua la domiciliu, prin interviu fata in fata cu un recenzor de teren, si la centrele de recenzare ... citeste toata stirea