Sindicatul Union din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi s-a solidarizat cu sindicalistii din invatamantul preuniversitar, aflati in greva. Timp de trei ore, la UAIC a fost un protest impotriva politicii duse de actuala guvernare si, totodata, de solidarizare cu preuniversitarii care au intrat in greva generala. In greva de avertisment s-au aflat si sindicalistii de la Universitatea Tehnica si Universitatea de Stiintele Vietii. "Am incercat organizarea unei greve de ... citeste toata stirea