Greva la Arhivele Nationale

Angajatii de la Arhivele Nationale sunt in greva. Demersul lor este sustinut de Sindicatul Angajatilor Academiei Romane, filiala Iasi. Ei protesteaza fata de inechitatile salariale din sistem, care treneaza de ani de zile fara a fi solutionate de decidenti.Cei de la Arhivele Nationale spun ca atributiile pe care sunt nevoiti sa le preia sunt tot mai mari, in conditiile in care personalul este tot mai putin si volumul de munca a ramas acelasi sau chiar este mai mare. "Valorile de patrimoniu pe ... citește toată știrea