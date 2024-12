Greva la Puscarie

Angajatii Penitenciarului Iasi refuza sa intre in tura, fiind nemultumiti de noile prevederi cuprinse in Ordonanta "Trenulet". In acest moment, paza detinutilor este asigurata de cei 28 de angajati din tura de noapte.Conducerea Penitenciarului s-a intalnit cu reprezentantii protestatarilor. Conform precizarilor purtatorului de cuvant al unitatii, comisarul sef Gabriela Topoliceanu, situatia ar urma sa reintre in normal dupa ora 11.00, cand schimbul de ture va fi facut, in cele din urma."Ca ... citește toată știrea