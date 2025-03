* in ultima saptamana, gripa a bagat in spital inca 142 de ieseni * scade numarul bolnavilor, creste numarul pacientilor internati * in prima saptamana din martie, la Iasi au fost raportate 467 internari cauzate de infectiile respiratorii acuteSezonul gripal este resimtit din plinin Iasi, iar sute de persoane au nevoie de ajutor medical de specialitate din cauza virozelor respiratorii. Conform medicilor infectionisti, gripa este mult mai periculoasa decat COVID-19, in actualul sezon. Chiar ... citește toată știrea