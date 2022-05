Groparii alegerilor in doua tururi pentru primari (P)

Fara doua tururi in alegerile locale, Romania nu este o democratie completa. Primarii nu au legitimitate, fiind alesi de multe ori de maxim 20% din cetateni, iar constiinta faptului ca nu mai au nevoie sa convinga toti alegatorii da loc la abuzuri si la coruptie locala.Din pacate, PNL i-a tradat inca o data pe romanii care, in decembrie 2020, au crezut ca acest partid vrea modernizarea tarii si o democratie reala.A tradat pentru alianta coruptiei si a inapoierii cu PSD. Iar PSD nu are nici ... citeste toata stirea