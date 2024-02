Suntem pentru a doua saptamana la rand intr-o zona de platou al infectiilor respiratorii - varful din acest sezon. Este tot a doua saptamana la rand cand, conform cifrelor furnizate de Directia de Sanatate Publica din Iasi, sunt aproape 500 de internari in spitalele din judet de persoane care au avut nevoie de ajutor de specialitate in urma unei infectii respiratorii.In mod concret, in saptamana 29 ianuarie - 4 februarie, au fost inregistrate 8.314 cazuri de infectii respiratorii acute, cu 1, ... citeste toata stirea