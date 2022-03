Grupul IULIUS sustine o initiativa a comunitatii locale de integrare a ucrainenilor in Iasi: www.ukriniasi.ro

IULIUS continua demersurile de sprijinire a refugiatilor din Ucraina, alaturi de alte companii responsabile si membri ai societatii civile. Astfel, de astazi, Iasul este primul oras din Romania care are propria platforma cu oportunitati de angajare si informatii utile, dedicate celor care doresc sa ramana aici. "Ukrainians in Iasi" este o actiune initiata de ThinkOut si Namogo, cu sprijinul grupulului IULIUS."Ukrainians in Iasi" functioneaza, in principal, ca un instrument de sprijin in ... citeste toata stirea