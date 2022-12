Grupul Marquardt, producator mondial de mecatronica de varf, deschide in Palas Iasi primul sau birou de cercetare si dezvoltare din regiune

Marquardt Romania, membra a Grupului Marquardt - companie germana producatoare de mecatronica de varf -, va deschide primul sau birou din Regiunea de Nord-Est a tarii in ansamblul mixt Palas Iasi. Compania a optat pentru inchirierea unor spatii de birouri in cladirea United Business Center 3 (UBC 3), consolidand, astfel, extinderea Centrului de Cercetare si Dezvoltare Marquardt in aceasta zona.Grupul Marquardt, companie fondata in 1925 si aflata in proprietate de familie, este unul din ... citeste toata stirea