Potrivit Planului judetean de gestionare a deseurilor in perioada 2020-2025, adoptat de Consiliul Judetean la inceputul anului 2021, iesenii au aruncat la gunoi in 2019 o cantitate cu 50 la suta mai mare decat in 2013, aproximativ 234 de mii de tone.In schimb, o cincime din aceasta cantitate o reprezinta deseurile reciclabile - care in 2013 nu insemna nici 3 la suta din tot ce ajungea "la groapa". Anul trecut, o treime din cantitate a ajuns in depozitul ecologic, peste 60 la suta mergand la ... citeste toata stirea