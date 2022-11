Guvernarea PSD-PNL: 1 an de esecuri. Romanii platesc rate, facturi duble si triple din cauza coalitiei aflate la putere (P)

Saptamana aceasta se implineste un an de cand PSD si PNL sunt la guvernare impreuna. Cei mai multi oameni traiesc astazi mai rau decat o faceau in urma cu an. Si trebuie sa stie cine e de vina."USR va prezinta Cartea neagra a guvernarii PSD-PNL: 200 de pagini cu esecuri girate de coalitia hotiei. Sunt atat de multe ratari, incat probabil vor fi predate la scoala ca si contra exemplu pentru cum sa nu distrugi o tara. In cateva cuvinte, incompetenta Guvernului inseamna preturi uriase la ... citeste toata stirea