Guvernul a dat "unda verde" construirii drumului de acces catre Aeroport

In sedinta de saptamana trecuta, Guvernul a adoptat o Hotarare privind trecerea unei constructii si a unui teren in suprafata de 1.070 de metri patrati din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale (MapN) in domeniul public al Municipiului Iasi, in vederea proiectarii strazii Aeroportului, in conformitate cu Hotararea Consiliului Local adoptata in anul 2023.Potrivit documentului adopat de Executiv, predarea-preluarea imobilului si a terenului se va face ... citește toată știrea