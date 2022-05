Guvernul ajuta Primaria Iasi sa acopere "gaurile" cu termoficarea

* primarul a sustinut recent ca municipalitatea a iesit onorabil in primul an de dupa "divortul" cu Veolia * o contributie importanta a avut-o statul roman, care, ieri, a repartizat Iasului suma de 600.000 lei * alti 1,88 milioane lei fusesera repartizati in luna martieMunicipalitatea ieseana a incheiat de o saptamana furnizarea de agent termic in oras. Primarul Mihai Chirica a afirmat in repetate randuri ca sezonul rece a fost inchis intr-o maniera buna dat fiind faptul s-a reusit achizitia ... citeste toata stirea