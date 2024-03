Guvernul anunta un "PNDL al spitalelor": Ce unitati noi s-ar putea construi la Iasi din cele 2,7 mld. euro ale programului?

Un nou program de investitii in sanatate pe care Guvernul promite ca-l va demara, cu executie a lucrarilor pana in 2030, poate fi un "colac de salvare" pentru mai multe proiecte din domeniul sanitar din Iasi. Conform unui comunicat de presa al Guvernului, guvernantii vor sa aloce 2,7 miliarde de euro pana in 2030 pentru un program masiv de investitii in spitalele publice existente, valoarea maxima a unei investitii fiind stabilita "in functie de importanta unitatii medicale".Prin urmare, ... citește toată știrea