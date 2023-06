Parlamentul Romaniei a dat astazi votul de investitura pentru noul Guvern. Echipa condusa de prim-ministrul Marcel Ciolacu are misiunea clara de a pune in aplicare un program de guvernare care contine masuri menite sa genereze crestere economica si un nivel mai bun de trai pentru toate comunitatile locale.Presedintele interimar al PSD Iasi Bogdan Cojocaru si-a manifestat increderea in ceea ce priveste echipa care formeaza executivul si spune ca noul premier este un sustinator al proiectelor ... citeste toata stirea