Guvernul "specialistilor": trei impostori dintr-o lovitura! (P)

Ce au in comun Sorin Cimpeanu, Vasile Dincu si Alexandru Rafila? Toti trei au fost prezentati, cand au intrat in Guvern, ca niste mari personalitati ale domeniilor lor, specialisti care si-au construit o cariera "pe bune", intelectuali veritabili.Realitatea a fost, insa, departe de punctajele de comunicare ale PSD si PNL. Sorin Cimpeanu, ministru al Educatiei, si-a dat demisia dupa ce a fost prins ca a preluat cu totul, sub semnatura sa, un curs universitar al unor colegi, apoi a venit cu o ... citeste toata stirea