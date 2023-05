Poza de etapa in proiectul gestionarii cainilor fara stapan din jurul Iasului: dupa alocarea a 150 de mii de lei din bugetul CJ cu o luna in urma, in prezent se lucreaza la un proiect pilot care include si construirea unui padoc metropolitan. Nu par insa a fi bani de nimic concludent.Stabilirea cotizatiei pe care Consiliul Judetean o are de achitat Asociatiei "Zona Metropolitana Iasi" pentru anul in curs, in calitate de membru fondator, la 50 de mii de lei, a fost prilej - la sedinta ordinara ... citeste toata stirea