Politehnica Iasi a calcat din nou stramb pe teren propriu in Divizia A de handbal masculin. In etapa a IV-a a ultimului esalon intern, Poli a cedat in Polivalenta ieseana cu 33-37 (17-14) in fata gruparii unui oras brasovean, Ghimbav, cu nici 5 000 de locuitori.Reamintim, Iasi pierduse si precedentul meci de acasa din modestul esalon in care joaca, 27-28 cu galatenii de la CSU. Cum Politehnica fusese infranta si la Medgidia (23-27) si remizase la Pitesti (26-26), formatia antrenata de Florin ... citeste toata stirea