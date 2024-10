Handbal, Liga Florilor - Daca nici acum, atunci cand?

Handbalistele de la CSM Iasi 2020 incearca astazi, de la ora 17:00, in Sala Polivalenta "Dan Constantin Irimiciuc", sa-si ,,spele din pacatele" primelor sase etape, in care nu au reusit sa obtina niciun punct. Adversara este cealalta formatie promovata in acest an in prima liga, CSM Slatina, care are tot zero puncte...Jucatoarele iesene, dupa infrangerea de la Zalau, s-au pregatit cu dorinta de a obtine primul succes la acest nivel, sub comanda antrenorilor Daniel Bura si Macrina Tomuleac. ... citește toată știrea