Haos pe Aeroportul din Iasi! Sute de pasageri sunt tinuti in soare pe pista aerogarii iesene, unii asteptand de aproape o ora sa intre in Terminal."Avionul meu a aterizat acum 45 de minute, am aterizat din UK cu WizzAir la ora 13.45 si inca n-am reusit sa intru in Terminal. Oamenii sunt tinuti in soare ca oile, este inadmisibil. La 35 de grade fara umbra prind bronzul rapid", ne-a scris revoltat ... citeste toata stirea