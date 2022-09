Harcea Pacea pe zidul de sprijin al pasarelei Octav Bancila

In perioada 23-25 septembrie 2022 are loc o actiune de regenerare prin arta pe zidul de sprijin al Pasarelei "Octav Bancila", din apropierea fostei fabrici de tigarete. Initiativa are loc in cadrul RegenerARTE si Street Delivery Iasi.Zeci de artisti din Iasi se vor uni pentru spectacole de jonglerii in stil Flow Arts, demonstratii de dans, momente muzicale, ateliere si alte activitati artistice.Graffiti-ul se va regasi, legal, pe zidurile pasarelei, cu ajutorul celor mai cunoscuti grafferi ... citeste toata stirea