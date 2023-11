Mii de ieseni au postat pe retelele sociale mesaje de nemultumire si revolta fata de timpii mari de asteptare in traficul din oras. In special in orele de dupa pranz, cozile din principalele intersectii si arterele adiacente atingeau kilometri. Trasee care erau parcurse in urma cu doar cateva zile in 20 de minute, au luat peste o ora pentru a fi strabatute. Bucium, bulevardul Poitiers, zona Jumbo -Tesatura, soseaua Nicolina, intersectia de la capat CUG (Selgros), Nicolaie Iorga si Mircea cel ... citeste toata stirea