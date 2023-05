Trei ieseni au facut un studiu geostatistic in care au analizat rata sinuciderilor in Romania pentru perioada 2011-2020. Rezultatul este cutremurator. In 10 ani a disparut un oras. Atat de mare este incidenta sinuciderilor.Studiul descrie incidenta sinuciderilor din tara noastra abordand doua dimesiuni: spatialitatea si temporalitatea. Adica localitatile, judetele, regiunile, unde incidenta este mai mare, iar componenta de temporalitate, perioada de 10 ani.Exista si o veste buna. Numarul ... citeste toata stirea