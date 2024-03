Harta spagii in spitale nu mai este publica. La ultima statistica, din ianuarie, medicii ieseni erau printre cei mai "curati" din tara

Dragos Vana, fondatorul platformei Graphs.ro, care realiza harta spagii in spitale pe baza datelor publice, a anuntat ca aceasta nu mai poate fi realizata, pentru ca nu mai sunt publicate datele pe spitale si judete, ci doar un total. In plus, formularul de feedback al pacientului a fost modificat, astfel ca pacientii nu mai sunt intrebati daca li s-a cerut spaga, ci doar daca doresc sa sesizeze ca li s-au cerut bani sau alte forme de recompensatii."A venit si momentul promis de prin ... citește toată știrea