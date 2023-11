Compania indiana HCL Technologies se muta de luna viitoare in cladirea United Business Center (UBC) din ansamblul mixed-use Palas Iasi, unde si-a desfasurat pana recent activitatea Amazon Development Center Iasi, relocat in Palas Campus.In prezent, furnizorul global de servicii IT din India are inchiriat deja un etaj in cladirea UBC si ar urma sa isi mareasca suprafata inchiriata pentru a-si consolida prezenta prin relocarea celorlalte birouri din Iasi, unul in cladirea Moldova Business ... citeste toata stirea