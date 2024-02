"Hidra", o sculptura amplasata la Fundatie, starneste controverse printre ieseni. "Daca nu va place, trebuie doar sa evitati zona "

"Hidra", opera sculptorului Costin Ionita, si care simbolizeaza lipsa de verticalitate si umanitate a clasei politice romanesti, a fost expusa in centrul Iasului, in cadrul "Lunei sculptorilor".Aparitia sculpturii a fost primita diferit de ieseni. Unii o considera o opera de arta prin mesaj, altii isi fac cruce sustinand ca este "urata, inestetica, de groaza".Cum este comentata "Hidra" la Iasi si Bucuresti, vedeti din comentariile (o parte) expuse in mediul online:Reactii din Iasi:Nu e ... citește toată știrea