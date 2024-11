Hipotermia, ucigasul tacut care ataca in sezonul rece

Chiar temperaturile din termometre au fost mai crescute in ultimele zile, medicii ieseni continua sa traga semnale de alarmain randul populatiei. Specialistii vorbesc despre hipotermie ca fiind un "ucigas tacut", care poate ataca in orice moment din sezonul rece.In aceste conditii, exista mai multe sfaturi de care iesenii si nu numai trebuie sa tina cont in aceasta perioada a anului, pentru a se pune la adapost in fata pericolului. "Atentie, hipotermia este un ucigas tacut. Exista mai multe ... citește toată știrea