Licitatia pentru reabilitarea Colegiului Pedagogic "Vasile Lupu" a fost din nou contestata. Procedura este in desfasurare de la inceputul acestui an, dar inca nu exista un rezultat final. Contractul are o valoare estimata de circa 70 milioane lei.Contestatia depusa zilele trecute este cea de-a doua: prima sesizare impotriva Primariei a fost confirmata, iar municipalitatea a reevaluat ofertele. In urma reevaluarii, institutia a stabilit acelasi castigator (Grup Constructii Est) si si-a atras o ...