Horatiu Malaele, aparitie inedita in Iasi

Actorul, regizorul, caricaturistul si scriitorul Horatiu Malaele va veni in Iasi la "Gala Zambet in dar", organizata de Salvati Copiii Iasi. La acest eveniment caritabil al toamnei iesene vor fi si Bogdan Malaele, fiul sau, si Radu Captari, artistul care combina maiastru folclorul clasic rusesc cu cel tiganesc.Invitatii de la Gala Zambet in Dar se vor bucura de prezenta celor trei vedete pe 7 octombrie, in spectacolul "Malaele special". Spectacolul este presarat cu momente de emotie, texte ... citeste toata stirea