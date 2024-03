Hortensia Masichievici-Misu: "Interferente" la Muzeul de Arta Iasi

Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal National "Moldova" Iasi aduce din nou in atentia publicului colectia de grafica, propunand vizitatorilor, in perioada 28 martie - 30 aprilie 2024, la Palatul Culturii din Iasi, o expozitie semnata Hortensia Masichievici-Misu, sub titlul "Interferente".Din cele 85 de lucrari aflate in colectia Muzeului de Arta, care poarta semnatura artistei, au fost selectate 56 de creatii reprezentative pentru cele cateva cicluri evolutive, incepand cu anii 1960 ... citește toată știrea