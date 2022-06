Hot de profesie, prins si judecat dupa ce a urmarit si a furat cardul unei femei

O ieseanca a fost lasata cu doar 3 lei in cont de un hot norocos. Greseala femeii a fost una clasica: tinea in portofel, alaturi de card, si o hartie cu numarul PIN. Hotul a fost trimis in judecata abia in 2020, la trei ani de la comiterea faptei si condamnat in prima instanta miercuri.Pe 22 decembrie 2017, Cerasela C. a anuntat faptul ca, cu trei zile inainte, ii fusese furat din rucsac portofelul in care avea 90 de lei, cardul de sanatate, cartea de identitate, doua bilete de autobuz abia ... citeste toata stirea