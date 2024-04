Hot nastrusnic: a mancat conserve de peste cu ciocolata si n-a platit

* a procedat in mod identic, in doua randuri * judecatorul de camera preliminara a dispus inceperea procesuluiE celebru cazului celui ce a baut vodca si gin intr-un supermarket din Iasi. Acum a aparut un hot si mai nastrusnic, Marian N. A furat, in doua randuri, prin acelasi procedeu. Simplu si stupid. S-a ascuns dupa rafturi, fara sa se gandeasca la existenta camerelor de supraveghere, a insfacat ciocolata si conserve cu peste, pe care le-a mancat pe loc. N-a fost prins la iesire, nu avea ... citește toată știrea