Hotarul neclar dintre doua comune i-a adus pe sateni in fata judecatorilor

Limitele administrative ale comunelor i-au adus pe doi ieseni in fata judecatorilor. Unul avea dreptul sa-si pasuneze animalele intr-o comuna, celalalt in alta. De aici si pana la o bataie cu parul nu a mai fost decat un pas.Adrian P. detinea o ferma de animale amplasata pe pasunea comunei Baltati, la limita cu comuna Braesti. In primavara lui 2015, odata cu inceperea sezonului de pasunat, intre acesta si doi vecini, care pasunau in Braesti, au aparut conflicte referitoare la limita ... citeste toata stirea