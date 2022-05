Hotel pentru parintii copiilor internati la Spitalul de Copii Sfanta Maria cu afectiuni oncologice (FOTO)

Spitalul de Copii Sfanta Maria are incepand de astazi un hotel pentru parintii micilor pacienti internati aici cu afectiuni oncologice. Casa Ronald McDonald de la Iasi este cea de a treia casa construita de Fundatia pentru Copii Ronald McDonald in Romania, dupa Bucuresti si Timisoara, si este primul proiect de acest gen pe zona Moldovei.O initiativa menita sa sprijine familiile in cele mai dificile momente. Casa va gazdui anual peste 1.000 de parinti din regiune ai caror copii sunt ... citeste toata stirea