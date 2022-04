Hotelurile de lux din Iasi, asaltate de turisti

* peste 91 la suta dintre turistii cazati in unitatile turistice iesene (13.306) au fost romani * turistii straini provin, in majoritate, din Republica Moldova, Italia, Belgia, Turcia, Germania si Anglia * anul acedsta, doar 120 de persoane venite din state asiatice s-au cazat la IasiIasul se afla pe harta celor mai apreciate destinatii in randul turistilor, daca este sa ne raportam la statisticile efectuate in unitatile de cazare de pe raza judetului Iasi, de la inceputul anului. Peste 4.670 ... citeste toata stirea