Hoti de buzunare dovediti: unul a fost bagat in arest, altul este cautat. Operau pe strazi, la Iasi

Doi hoti de buzunare care au comis patru furturi in municipiul Iasi au intrat in atentia politistilor ieseni. Unul dintre ei a fost prins iar al doilea este cautat."Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat doi barbati banuiti de comiterea a 4 infractiuni de furt calificat, fapte ce ar fi fost comise in cursul lunii noiembrie anul curent, pe raza municipiului Iasi. Din cercetarile efectuate a rezultat faptul ca cei doi ar fi sustras bani si un telefon mobil ... citeste toata stirea