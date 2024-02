Hoti din Iasi si Suceava au furat aparatura medicala stomatologica in valoare de 4,5 milioane euro

Procurorii DIICOT si politistii Directiei de Investigatii Criminale au efectuat 22 perchezitii domiciliare, la persoane fizice si juridice, in judetele Tulcea, Maramures, Iasi, Suceava si Brasov, pentru prinderea unor raufacatori romani care au furat din Franta aparatura medicala stomatologica in valoare de 4,5 milioane euro.Potrivit DIICOT, actiunea a avut loc in cadrul unei anchete efectuata de Sectiunea de cercetari din Nancy a Jandarmeriei Nationale Franceze si vizeaza fapte de furt in ... citește toată știrea