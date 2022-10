Hoti prinsi dupa apel la 112 pentru galagie. Au furat un televizor dintr-o sala de jocuri de noroc

Politistii ieseni au avut o "surpriza" dupa un apel la 112 in care se reclama ca doi indivizi bauti injurau o tanara, pe bulevardul Nicolae Iorga. Cei doi furasera un televizor si un telefon mobil dintr-o sala de jocuri."La data de 23 octombrie, in jurul orei 20, politistii Sectiei 3 Iasi au fost sesizati de catre o persoana despre faptul ca, pe bulevardul Nicolae Iorga, din municipiul Iasi doi barbati aflati sub influenta bauturilor alcoolice adreseaza injurii unei tinere. Politistii s-au ... citeste toata stirea