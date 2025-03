Hotii au ramas cu tricoul furat. Asa au decis judecatorii.

* nu exista un interes public in urmarirea faptei * in plus, se constata o disproportie vadita intre cheltuielile pe care le-ar implica desfasurarea procesului penal si gravitatea urmarilor produseS.L. si E.M. sunt doi hoti marunti, fura orice le pica in mana. Actioneaza, cu precadere, in magazinele din zona centrala si nu le pasa de camerele de supraveghere. Au invatat articolele de interes din Noul Cod Penal, stiu foarte bine ca, daca nu se lacomesc, nu li se intampla nimic. Cel mult, o ... citește toată știrea