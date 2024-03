Hotii au scos aparatura medicala la vanzare, pe internet

Aparatura medicala furata din Belgia, in valoare de 50.000 de euro, a fost scoasa la vanzare in Romania, pe Internet. Intreaga retea a fost destructurata dupa ce politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi au intrat pe fir.Pe 1 martie, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi - Serviciul de Investigatii Criminale au efectuat trei perchezitii domiciliare, in judetul Neamt, intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de tainuire.Din ... citește toată știrea