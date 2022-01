Hotii de apa

Anul trecut, 273 de ieseni au fost depistati ca s-au racordat clandestin la serviciile de apa si canalizare ale ApaVital273 de ieseni au fost depistati pe parcursul anului 2021 ca beneficiau in mod clandestin de serviciile de apa sau de canalizare furnizate de APAVITAL S.A. Potriivt unui comunicat al companiei, cei mai multi utilizatori clandestini au fost depistati atat in zona metropolitana a municipiului Iasi, cat si in zona rurala a judetului Iasi. Contravaloarea consumurilor clandestine ... citeste toata stirea